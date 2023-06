Fast jeder zweite Deutsche besitzt Organspendeausweis

Garmisch-Partenkirchen: Die Deutsche Bahn sieht sich nach den neuesten Erkenntnissen zum tödlichen Zugunglück in Burgrain in ihren eigenen Ermittlungsergebnissen bestärkt. Man habe schon vermutet, so hieß es in einer Stellungnahme, dass schadhafte Betonschwellen zu dem tragischen Unfall geführt haben. Bereits gestern hatte die Bahn angekündigt, nach dem Unfall rund 480.000 Betonschwellen auszutauschen. Bayerns Verkehrsminister Bernreiter forderte, dass nun alle Bahnstrecken in Bayern auf möglicherweise schadhafte Schwellen untersucht werden. Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung hatte zuvor einen Zwischenbericht veröffentlicht, wonach defekte Betonschwellen die Hauptursache für das Zugunglück vom 3. Juni vergangenen Jahres mit fünf Toten waren.

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach sieht einen Durchbruch bei der umstrittenen Krankenhausreform. Nach Gesprächen mit den Länderkollegen sagte er, die Grundstruktur der Reform stehe. Sie könne aller Voraussicht nach wie geplant zum Jahreswechsel in Kraft treten. NRW-Gesundheitsminister Laumann hob hervor, dass sich Bund und Länder auf eine klare Aufgabenverteilung verständigt haben. Die Entscheidung, wo es weiter Krankenhäuser geben soll, obliege den Ländern, so Laumann. Der Bund hingegen habe den Hut auf in der Frage, wie die Betriebskosten von Krankenhäusern finanziert werden. Der Bund soll darüberhinaus die Leistungen von Kliniken transparent machen. Lauterbach sagte, man müsse nachschauen können, wo ein Eingriff gemacht wird und mit welcher Qualität.

Bulboaca: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dafür geworben, NATO und EU deutlich nach Osten auszuweiten. Beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau sagte er, alle an Russland grenzenden Länder sollten Vollmitglieder sein. Russland versuche, alle Staaten - Zitat- "außerhalb des gemeinsamen Sicherheitsraums zu verschlingen". Selenskyj warnte zugleich EU und NATO davor, die Ukraine in der Beitritts-Frage hinzuhalten. Er verwies auf die Enttäuschung der ukrainischen Soldaten, die für Freiheit kämpften. Zum heutigen Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft sind Dutzende Staats- und Regierungschefs angereist, auch Bundeskanzler Scholz.

Brüssel: Deutschland entgeht im Streit um nitratbelastetes Wasser einer Millionenstrafe der EU. Wie eine Sprecherin der EU-Kommission mitteilte, stellte die Behörde ein entsprechendes Verfahren gegen die Bundesrepublik ein. Im Fall einer Verurteilung hätte Deutschland laut Bundeslandwirtschaftsministerium eine Strafe in Höhe von mindestens elf Millionen Euro und ein Zwangsgeld von bis zu 800.000 Euro täglich gedroht. Der Streit über die Belastung des Grundwassers durch Dünger läuft seit Jahren. Gestern waren vom Bundeskabinett neue Düngeregeln auf den Weg gebracht worden. Das neue Gesetz soll Strafzahlungen an die EU dauerhaft abwenden.

München: Bayerns Grüne haben einen Neustart bei der Landesplanung gefordert. Sie verlangten mehr Vorgaben zum Klimaschutz, der Energiewende und dem Flächenverbrauch. Die heute in Kraft getretende Novelle des Landesentwicklungsprogramms bezeichnete Fraktionschef Hartmann als rückwärtsgewandt und einen Fußtritt für den Klimaschutz. Fraktionssprecher Zwanziger sprach von Flickschusterei. Der hohe Flächenverbrauch werde ignoriert. Wirtschaftsminister Aiwanger verteidigte das Programm. Quadratmeterscharfe Detailvorgaben für Gemeinden bedeuteten einen Totalstopp bei Wohnungsbau und Arbeitsplätzen, so Aiwanger.

Luxemburg: Die Inflation in der Eurozone ist deutlich zurückgegangen. Die Statistikbehörde Eurostat meldete einen Wert von 6,1 Prozent für den vergangenen Monat Mai, nach 7 Prozent im April. Die Teuerungsrate lag damit aber immer noch deutlich über dem Zweiprozentziel der Europäischen Zentralbank. Deren Chefin, Lagarde, erklärte, die EZB werde die Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation weiter erhöhen. Die nächste Zinsentscheidung des EZB-Rates steht am 15. Juni an.

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: am Abend sonnig, in der Nacht klar