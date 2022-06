Fast jeder zweite Deutsche berichtet von Inflationsfolgen

Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils wolkig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klingen an den Alpen letzte Schauer ab; zum Morgen sind südlich der Donau vereinzelt gewittrige Schauer möglich. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. In den kommenden Tagen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Besonders am Nachmittag und am Abend sind Schauer und kräftige Gewitter möglich. Am Pfingstsonntag auch am Tag teils kräftiger Regen und Gewitter. Höchstwerte 22 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2022 23:00 Uhr