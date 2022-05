Fast jeder zweite Bürger hat schon Rassismus erlebt

Karlsruhe: Betreiber von Windparks dürfen gesetzlich dazu verpflichtet werden, betroffene Bürger und Kommunen finanziell am Ertrag zu beteiligen. Das Bundesverfassungsgericht hat ein entsprechendes Gesetz aus Mecklenburg-Vorpommern, das seit 2016 eine solche Pflicht vorsieht, gebilligt. Durch die Beteiligung am Ertrag soll die Akzeptanz des Windenergie-Ausbaus an Land erhöht werden. Die damit verfolgten Gemeinwohl-Ziele wie Klimaschutz und Sicherung der Stromversorgung seien hineichend gewichtig, um den schwerwiegenden Eingriff in die Berufsfreiheit zu rechtfertigen, so die Richter. Sie wiesen damit die Verfassungsbeschwerde eines Windenergie-Unternehmens ab, das gegen die Beteiligung von Bürgern und Kommunen geklagt hatte.