Fast jeder dritte Passagier ist von Flugausfällen betroffen

Berlin: An europäischen Flughäfen haben im vergangenen Jahr Personalmangel, Streiks und weitere Beeinträchtigungen zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen geführt. Laut dem Fluggastrechteportal Airhelp starteten insgesamt europaweit etwas mehr als 31 Prozent der Passagiere verspätet oder gar nicht. Die meisten Probleme traten demnach im Sommer auf, im Juli erreichte die Verspätungs- und Ausfallquote mit gut 39 Prozent ihren Höchstwert. Auch an deutschen Flughäfen gab es weiterhin überdurchschnittlich viele Verspätungen und Ausfälle. Am schlechtesten steht der Flughafen Frankfurt am Main mit einer Quote von mehr als 40 Prozent da.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 22:00 Uhr