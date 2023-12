Fast jeder dritte Bahn-Reisende kam verspätet am Ziel

Berlin: Fast jeder dritte Fahrgast im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist im laufenden Jahr verspätet ans Ziel gekommen. Das waren in etwa so viele wie im Gesamtjahr 2022. Das geht aus einer Antwort der Bahn auf eine Anfrage des Grünen-Verkehrspolitikers Gastel her. Demnach waren rund 30 Prozent der Bahn-Reisenden zwischen Januar und November mit Verspätung unterwegs. Grund für die Unzuverlässigkeit der Bahn ist nach Einschätzung von Expertern das marode, veraltete und überlastete Schienennetz. Zahlreiche Baustellen bremsen den Zugverkehr bundesweit aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 07:00 Uhr