Fast eine Million Covid-Fälle in Afrika

Weitere Corona-Infizierte in der Außenstelle der Mamminger Konservenfabrik

Dingolfing: Nach dem Corona-Ausbruch in einer Konservenfabrik in Mamming sind auch an einem weiteren Standort Mitarbeiter positiv getestet worden. In dem Werk in Simbach bei Landau haben sich sieben Menschen infiziert. Das bestätigte das Landratsamt. In einem weiteren Standort in Eichendorf ist aktuell niemand betroffen. Die Standorte sowie die Zentrale in Mamming bleiben vorerst geschlossen. Dort waren 150 Mitarbeiter positiv getestet worden. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie sich bei Beschäftigten eines nahegelegenen Gemüsehofs angesteckt haben. Dort waren in mehreren Reihentestungen insgesamt mehr als 230 Menschen positiv auf Corona getestet worden, die meisten Erkrankten sind inzwischen wieder genesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 16:00 Uhr