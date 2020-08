Fast eine Million Covid-Fälle in Afrika

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: In Afrika breitet sich die Corona-Pandemie stark aus. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge hat die Zahl der bestätigten Ansteckungsfälle fast die Marke von einer Million erreicht. Etwa 21.000 Infizierte starben. Am schlimmsten ist Südafrika betroffen - mit 8.900 Corona-Toten. Zwar ist die Zahl der Erkrankten auf dem afrikanischen Kontinent - auf die ganze Bevölkerung gerechnet - im Vergleich weit niedriger als etwa in den USA. Doch laut WHO gibt es in Afrika viel zu wenige Tests. Und in vielen Ländern des Kontinents ist das Gesundheitswesen in keiner Weise auf eine hohe Zahl Schwerkranker eingestellt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.08.2020 13:45 Uhr