Fast ein Viertel der Beschäftigten nutzt Homeoffice

München: Fast jeder vierte Beschäftigte in Deutschland arbeitet zumindest teilweise von zu Hause aus. Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte, lag der Homeoffice-Anteil im Februar bei knapp 25 Prozent. Forscher Alipour sagte, seit April 2022 seien die Zahlen nahezu unverändert. Einzelne Initiativen von Unternehmen, ihre Beschäftigten ins Büro zurückzuholen, bildeten keinen statistisch ablesbaren Trend. - Den Ifo-Zahlen zufolge arbeiten Beschäftigte bei Dienstleistern am häufigsten von Daheim aus. Am wenigsten ist das demnach in der Baubranche der Fall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 10:00 Uhr