Fast drei Prozent der Bayern beziehen Grundsicherung im Alter

Nachrichtenarchiv - 30.09.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die Generation 65 plus ist in Deutschland zunehmend von Altersarmut bedroht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stieg der Anteil von Altersarmut im vergangenen Jahr um 4,7 Prozentpunkte auf 15,7. Der Statistik zufolge ist das Armutsrisiko in keiner anderen Altersgruppe in den letzten 15 Jahren so stark gestiegen. In Bayern liegt der Wert bei 17,5 Prozent. Fast drei Prozent der Menschen über 64 Jahren beziehen hier Grundsicherung im Alter. Eine Person gilt in Deutschland als armutsgefährdet, wenn ihr Nettoeinkommen weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens beträgt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.09.2020 12:45 Uhr