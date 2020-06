Fast drei Millionen Euro fließen in die Sanierung der alten Synagoge in München

Nachrichtenarchiv - 04.06.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Freistaat will fast drei Millionen Euro für die Sanierung der alten Synagoge in München bereitstellen. Kunstminister Sibler sagte, damit wolle man die Erinnerungskultur stärken und dazu beitragen, dass Unrecht nicht vergessen werde. Die 2,8 Millionen Euro stammen aus einem Entschädigungsfonds. Das Gebäude in der Reichenbachstraße war bis zur Eröffnung der Ohel-Jakob-Synagoge 2006 die Hauptsynagoge der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Die alte Synagoge wurde Anfang der 30er Jahre vom jüdischen Architekten Gustav Meyerstein errichtet. Während der Pogrome 1938 wurde sie verwüstet und im Zweiten Weltkrieg durch Bomben schwer beschädigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2020 16:00 Uhr