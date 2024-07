Fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen sind Mitglieder in Sportvereinen

Wiesbaden: Fast die Hälfte der 15 Millionen Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind in Sportvereinen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Es entspricht der Zahl von vor zwanzig Jahren. Wie damals waren die beliebtesten Sportarten Fußball und Turnen. Hier verzeichneten die Vereine jeweils um die zwei Millionen Mitgliedern. An dritter Stelle folgt Tennis mit knapp 430.000 Jugendlichen unter 19 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 11:00 Uhr