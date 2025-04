Fast die Hälfte der "Gen Z" denkt über Jobwechsel nach

Die Generation Z - also die zwischen 1997 und 2012 Geborenen - sind, was den Job angeht, besonders wechselwillig. Das zeigt eine Forsa-Umfrage. Fast jeder Zweite hat demnach vor, den Arbeitgeber zu wechseln und ein paar mehr haben das sogar schon umgesetzt. Die davor geborenen Millenials verhalten sich ähnlich. Die Generation X, von 1965 bis 1980 kam die zur Welt, hingegen ist job-treu. Nur jeder Dritte will noch mal wechseln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2025 12:15 Uhr