Fast alle haben in Spanien und Portugal wieder Strom

Madrid: Die Stromversorgung in Spanien und Portugal ist größtenteils wieder hergestellt. Der spanische Versorger Red Eléctrica sprach in der Früh von über 99 Prozent. In beiden Ländern wurde der U-Bahn und Zugverkehr wieder aufgenommen. Trotz der langsamen Normalisierung soll es in beiden Länder Krisensitzungen geben, um über die Lage zu beraten. Die Regierung in Madrid bezeichnete den Blackout als "historisch" und "noch nie dagewesen". Millionen Menschen waren auf der Iberischen Halbinsel stundenlang von der Außenwelt abgeschnitten. Es gab fast überall weder Strom noch Internet oder funktionierende Telefonverbindungen. Krankenhäuser mussten in den Notbetrieb gehen. Unklar ist nach wie vor die genaue Ursache für den massiven Stromausfall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2025 09:00 Uhr