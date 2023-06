Fast 700 Mittelmeer-Migranten erreichen Lampedusa in der Nacht

Meldungsarchiv - 29.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Lampedusa: Hunderte Bootsflüchtlinge haben in der Nacht die italienische Mittelmeerinsel erreicht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa kamen fast 700 Menschen in insgesamt 14 Booten auf Lampedusa an. Einige Flüchtlinge mussten aus dem Meer gerettet werden. Die meisten Boote waren von Tunesien und Libyen aus gestartet. Schon am Tag vorher wurden mehr als 1.200 Migranten auf der Insel registriert. Lampedusa ist immer wieder Ziel von Flüchtlingen, die sich über das Mittelmeer auf den Weg machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2023 12:00 Uhr