Fast 400.000 Menschen arbeiten in Erneuerbaren-Energien-Branche

Berlin: In Deutschland arbeiten inzwischen fast 400.000 Menschen in der Branche der Erneuerbaren Energien. Konkret waren es laut Bundeswirtschaftsministerium im Jahr 2022 mehr als 387.000 Menschen und damit fast 15 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die meisten Beschäftigten gab es mit 94.000 bei der Windenergie an Land, gefolgt von der Solarbranche. Im Offshore-Bereich, also auf See, waren gut 30.000 Personen beschäftigt.

