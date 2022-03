Fast 38.000 Flüchtlinge aus Ukraine kommen in Deutschland an

Berlin: Vor dem Krieg in der Ukraine sind bislang fast 38.000 Menschen nach Deutschland geflüchtet. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Die tatsächlichen Zahlen könnten laut Bundespolizei noch deutlich höher liegen, da es keine Grenzkontrollen gibt und somit nur ein Teil der Schutzsuchenden abgebildet würde. Allein in Bayern kamen bisher rund 5.000 Geflüchtete an - die meisten in Nürnberg und München. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey sagte dem ARD-ZDF-Morgenmagazin, in ihrer Stadt kämen nun jeden Tag bis zu 10.000 Menschen an. Die Hilfsbereitschaft sei enorm, dennoch stoße die Stadt an ihre Grenzen. Giffey forderte deshalb eine bundesweite Verteilung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.03.2022 12:30 Uhr