Fast 10.000 Menschen demonstrieren zum Nakba-Tag in Berlin und München

Berlin: In der Bundeshauptstadt und in München haben sich tausende Menschen zu einem palästinenischem Gedenktag versammelt. In Berlin kamen zu einer Kundgebung zum sogenannten "Tag der Katastrophe" - Nakba - etwa 6.000, in München waren es nach BR-Informationen etwa 3.800 Demonstranten. Die Berliner Polizei berichtete von Böllerwürfen auf Beamte und verbotenen Parolen. In München zogen die Behörden ein positives Fazit. Der Nakba-Tag erinnert an die Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser nach der Staatsgründung Israels.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 00:00 Uhr