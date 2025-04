Fast 100 Menschen sterben bei Einsturz von Disco-Dach in Dominikanischer Republik

In der Dominikanischen Republik sind beim Einsturz des Dachs einer Diskothek nach jüngsten Angaben fast 100 Menschen ums Leben gekommen: Das gab ein Rettungsdienstleiter bekannt. 160 weitere Menschen wurden demnach bei dem Unglück verletzt. Rettungsteams suchen unermüdlich in den Trümmern weiter nach Vermissten. Medienberichten zufolge ereignete sich das Unglück in dem beliebten Club "Jet Set" während eines Auftritts des bekannten Merengue-Sängers Rubby Pérez.

