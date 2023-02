Faschingsendspurt in Bayern mit Tanz der Markweiber in München

Kurzmeldung ein/ausklappen Chinas Außenminister besorgt über Eskalation des Ukraine-Krieges

Peking: China ist nach den Worten von Außenminister Qin Gang "zutiefst besorgt" über eine Eskalation des Konflikts in der Ukraine. Die Situation drohe außer Kontrolle geraten zu geraten, sagte er in Peking. Der chinesische Außenminister forderte bestimmte Länder auf, kein Öl mehr ins Feuer zu gießen. Damit spielte er offenbar auf die westlichen Waffenlieferungen an Kiew an. Am Wochenende hatte der chinesische Spitzendiplomat Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz einen Vorstoß für eine politische Lösung des Konflikt angekündigt, ohne Einzelheiten zu nennen. - US-Präsident Biden ist nach seinem Besuch in der Ukraine in Polen eingetroffen. In Warschau sind unter anderem ein Treffen mit dem polnischen Präsidenten Duda und eine öffentliche Rede Bidens geplant. In Moskau hält Russlands Präsident Putin am Vormittag eine Rede an die Nation.

