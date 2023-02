Faschingsendspurt in Bayern

Kurzmeldung ein/ausklappen Neues Beben erschüttert Türkei und Syrien

Antakya: Zwei Wochen nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind bei neuen schweren Erdstößen in der Katastrophenregion mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden nach Regierungsangaben verletzt. Die Erdbeben waren laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu auch in Syrien, auf Zypern, in Jordanien, Israel und Ägypten zu spüren. Außenministerin Baerbock und Bundesinnenministerin Faeser reisen heute gemeinsam in die Türkei. Die Ministerinnen wollen sich vor Ort ein Bild von den deutschen Hilfsgüterlieferungen machen. Bei den schweren Beben am 6. Februar kamen mehr als 47.000 Menschen ums Leben, davon mehr als 41.000 in der Türkei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2023 06:00 Uhr