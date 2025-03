Faschingsende in München ohne Tanz der Martkweiber

München: Der Faschingsdienstag wird in der bayerischen Landeshauptstadt ohne den traditionellen Tanz der Marktweiber auf dem Viktualienmarkt gefeiert. Die Stadt hatte die Veranstaltung nach dem Anschlag abgesagt, bei dem vor knapp drei Wochen eine Mutter und ihre zwei Jahre alte Tochter getötet wurden. Es sei unvorstellbar, unbeschwert zu feiern, hieß es in der Erklärung. In Schwaben, Niederbayern und der Oberpfalz gibt es zum Faschingsabschluss noch einmal viele Umzüge. In den fränkischen Rathäusern endet heute die närrische Zeit damit, dass die Faschingsprinzenpaare den Stadtschlüssel an die Oberbürgermeister in Bayreuth und Nürnberg zurückgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2025 08:00 Uhr