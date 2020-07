"FAS": Seehofer hatte Studie zu "Racial Profiling" offenbar nie geplant

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Bundesinnenminister Seehofer hat einem Bericht zufolge nie geplant, dass eine Studie das sogenannte "Racial Profiling" bei der Polizei untersucht. Laut "Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung" hat Seehofer das dem Innenausschuss des Bundestages erzählt. Er wolle nun herausfinden, wie es in seinem Ministerium zu einer solchen Ankündigung kommen konnte. Der Fachbegriff "Racial Profiling" beschreibt eine Kontrollpraxis der Polizei, bei der etwa dunkelhäutige Menschen häufiger angehalten und überprüft werden als hellhäutige. Fachleute empfehlen die Untersuchung zum Vorgehen der Polizei. Innenminister Seehofer lehnt diese ab und gab als Begründung an, eine solche Praxis sei ohnehin verboten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 10:00 Uhr