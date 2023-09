Fans empfangen Basketball-Weltmeister in Frankfurt

Frankfurt am Main: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist nach ihrem Sieg bei der Weltmeisterschaft wieder zurück in der Heimat. Mehr als 1.000 Fans bereiteten dem Team um Kapitän Dennis Schröder einen frenetischen Empfang. Die Spieler kamen mit etwas Verspätung an, weil am Flughafen der WM-Pokal noch durch den Zoll musste. Diesen reckten die Spieler dann unter dem Jubel der Fans auf der Bühne in die Höhe. Die deutschen Basketballer hatten im Halbfinale nicht nur den Topfavoriten USA geschlagen, sondern dann am Sonntag im Finale auch Serbien besiegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 19:00 Uhr