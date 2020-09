Fans dürfen während Testphase wieder in Stadien und Sporthallen

Berlin: Nach sechs Monaten dürfen wieder Zuschauer in Fußball-Stadien und Sporthallen - wenn auch zunächst in einer sechswöchigen Testphase. Darauf haben sich die Bundesländer geeinigt. Demnach dürfen bis zu 20 Prozent der maximal möglichen Anzahl an Zuschauern in die Sportstätten und zwar unter strengen Hygieneauflagen. Die Regelung soll bereits zum Bundesligastart am Wochenende gelten. Der FC Bayern muss das Eröffnungsspiel gegen Schalke 04 allerdings womöglich trotzdem ohne Fans austragen. Denn die Corona-7-Tage-Inzidenz in München liegt bei rund 40 - und damit über dem vereinbarten Grenzwert von 35. Ähnlich sieht es aus für die Würzburger Kickers.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2020 20:00 Uhr