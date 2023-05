Fans des FC Bayern jubeln beiden Meister-Mannschaften zu

Meldungsarchiv - 28.05.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der FC Bayern hat am Nachmittag auf dem Marienplatz seine doppelte Meisterfeier begangen. Fußballerinnen und Fußballer erschienen in Dirndl und Lederhosen auf dem Rathausbalkon und ließen sich von rund 20.000 Fans bejubeln. Die Frauen hatten heute im Saisonfinale Turbine Potsdam souverän mit 11:1 besiegt und damit erwartungsgemäß den Titel geholt. Weniger glatt lief es für die Männer, weil bis kurz vor Schluß Borrussia Dortmund die Führung in der Tabelle hatte, und Jamal Musiala erst in letzter Minute das 2:1 gegen Köln erzielte. Überschattet war die Meisterfeier von erheblichen Streitigkeiten innerhalb des Vereins. Gleichzeitig mit dem Titelgewinn hatte der FC Bayern die Trennung von Vorstandschef Kahn und Sportdirektor Salihamidzic bekannt gegeben. Weil die Entlassung von Kahn offenbar nicht einvernehmlich erfolgt war, sagte Bayern-Präsident Hainer am Rande der Feier, der Verein sei immer bereit zu einer Versöhnung. Oliver Kahn sei eine Ikone des FC Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 21:00 Uhr