Fanhilfen fordern nach Urteil zu BKA-Gesetz Reformen

Karlsruhe: Nach der heutigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz haben Vertreter von Fußballfans Konsequenzen verlangt. Der Dachverband der Fanhilfen will eine Reform der Datei "Gewalttäter Sport" des Bundeskriminalamtes. Die enthält Daten von Personen, die bei Fußball-Spielen und anderen Sportveranstaltungen durch Gewalt und Straftaten aufgefallen sind. Eine Anwältin aus dem Vorstand des Fanhilfe-Dachverbandes bezeichnete die Datenbank als "erwiesen rechtswidrig". Sie dringe tief in die Privatsphäre von Fußballfans ein. - Das Bundesverfassungsgericht hatte am Vormittag geurteilt, dass einzelne Befugnisse des Bundeskriminalamts zur Erhebung und Speicherung von Daten teils verfassungswidrig sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 15:00 Uhr