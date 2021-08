Familienverbände fordern deutliche finanzielle Entlastungen

Dobrindt fordert Milliardenunterstützung für UN-Flüchtlingshilfe

Berlin: CSU-Landesgruppenchef Dobrindt will die UN-Flüchtlingshilfe angesichts einer möglichen Flüchtlingswelle aus Afghanistan finanziell unterstützen. Er forderte die Bundesregierung dazu auf, der Organisation in den kommenden Jahren Gelder in Milliardenhöhe zur Verfügung zu stellen, um die Migranten aus Afghanistan in Camps in den Nachbarländern unterzubringen. Dobrindt mahnte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" dazu, die Fehler von 2015 nicht zu wiederholen. Das bedeute auch, die Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen zu unterstützen, um die Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen, so Dobrindt. Nach Ansicht des CSU-Politikers muss aktuell das Ziel sein, deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte auszufliegen. Eine generelle Zusage für die Aufnahme von Flüchtlingskontingenten in Deutschland dürfe es aber nicht geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2021 10:00 Uhr