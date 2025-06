Familienreservierung bei der Bahn endet heute

Berlin: Bei der Bahn gibt es ab heute keine Familienreservierung mehr. Wer Plätze reservieren möchte, muss deshalb ab sofort für jedes Familienmitglied einzeln zahlen. Zwei Eltern und zwei Kinder zum Beispiel zahlen damit künftig doppelt so viel wie bisher. Aus der Politik kamen in den vergangenen Tagen empörte Reaktionen auf das Aus für die Familienreservierung. Auch aus der Bundesregierung gab es die Forderung an die Bahn, die Pläne zu überdenken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 06:00 Uhr