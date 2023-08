Familiennachzug sorgt für Diskussionen

Berlin: Immer mehr Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, wollen ihre Familien nachholen. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande rund 177.000 Asylanträge bewilligt. Zusätzlich wurden rund 20.000 Visa zum Familiennachzug von Asylberechtigten, Geflüchteten und subsidiär Schutzberechtigten erteilt. Das geht aus der Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Anfrage der CSU-Abgeordneten Lindholz hervor. Subsidiär schutzberechtigt sind Menschen, denen in ihrem Herkunftsland zum Beispiel Todesstrafe oder Folter drohen. Zudem erteilten die deutschen Botschaften rund 100.000 weitere Visa für Familiennachzug an Menschen, die ganz regulär hier arbeiten und leben und ihre Familie nachholen wollen. -Die Union fordert von der Bundesregierung angesichts der hohen Asylbewerber-Zahlen einen härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik. Teile der Ampel-Koalition lehnen das ab und warnen zum Beispiel vor nationaler Abschottung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2023 14:45 Uhr