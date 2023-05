Familienministerium warnt vor digitaler Spaltung

Berlin: Außenministerin Baerbock will den Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit voranbringen. Dazu sucht sie beim Petersberger Klimadialog Verbündete, wie sie zum Auftakt des Treffens deutlich machte. Der Klimadialog bereitet zwei Tage lang die Weltklimakonferenz in Dubai im November vor. Baerbock will dort die Debatte darüber eröffnen, ob globale Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren sinnvoll sind. UN-Generalsekretär Guterres forderte die Teilnehmer des Klimadialogs in einer Videobotschaft auf, schnell zu handeln. Beim Klimaschutz sei ein Quantensprung nötig, um das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Abkommens noch zu erreichen. Die Welt habe zu lange weggeschaut. Vertreter von mehr als 40 Staaten sind nach Berlin gekommen, um über mehr Klimaschutz und Entschädigungen für ärmere Länder zu beraten.

Berlin: Finanzminister Lindner hat sich zuversichtlich zur mittelfristigen Haushaltsentwicklung von Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen geäußert. Nach der Sitzung des sogenannten Stabilitätsrats sagte der FDP-Politiker, in diesem Jahr sei noch mit einem gesamtstaatlichen strukturellen Defizit von 3,25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen; bis 2026 werde es auf 0,75 Prozent sinken. Nach den Worten Lindners haben die massiven Entlastungspakete der Bundesregierung in der Krise die gewünschte Wirkung gezeigt. Nun gelte es aber, zu nachhaltien Staatsfinanzen zurückzukehren. Unterstützung für seine Haltung erhielt der Bundesfinanzminister vom nordrhein-westfälischen Ressortchef Optendrenk. Der CDU-Politiker mahnte ebenfalls zum Sparen und wies darauf hin, dass nach einer langen Phase der Niedrigzinspolitik auch für den Staat nun gelte: "Geld kostet wieder Geld."

Kurzmeldung ein/ausklappen Roth kündigt "Me too"-Maßnahmen in Kulturbranche an