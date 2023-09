Familienministerium startet Modellprojekt zu mentaler Gesundheit an Schulen

Berlin: Mit dem Schulbeginn in Bayern hat Bundesfamilienministerin Paus ein bundesweites Modellprojekt für mentale Gesundheit an Schulen gestartet. Seit der Corona-Pandemie haben besonders junge Menschen laut Paus vermehrt Depressionen, Angststörungen oder Essstörungen entwickelt. Deswegen sollen ab heute Berater für mentale Gesundheit Jugendlichen ab der 5. Klasse zeigen, wie sie mit belastenden Gefühlen umgehen können. Das Bundesfamilienministerium stellt dafür in diesem Jahr bis zu 10 Millionen Euro zur Verfügung, für 2024 ist halb so viel eingeplant. In Bayern ist heute für 1,7 Millionen Kinder und Jugendliche die Schule wieder losgegangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2023 13:45 Uhr