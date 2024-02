Familienministerin will mehr gegen Hass im Netz tun

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus hält eine bessere Prävention von Hass im Internet notwendig. Bei der Vorstellung einer Studie gegen Hass im Netz sprach sie von einer Bedrohung der Demokratie. Aus digitalem Hass könne analoge Gewalt entstehen. Man nehme auch, so Paus, die zunehmende Bedrohung durch Falschinformationen ins Visier - auch unter Berücksichtigung von KI und Chat GPT. Laut der vom "Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz" erstellten Studie sind Gewaltandrohungen, Diskriminierung, unverhohlener Rassismus und Antisemitismus in Sozialen Medien an der Tagesordnung. Deshalb ziehen sich viele Menschen aus dem digitalen Raum zurück. Knapp die Hälfte der Befragten gaben an, bereits Hass im Internet gesehen zu haben. Am häufigsten würden aggressive oder abwertende Aussagen wahrgenommen, die sich gegen Politiker, Geflüchtete und Aktivisten richten. 15 Prozent waren der Studie zufolge bereits direkt betroffen.

