Familienministerin will Kinder besser schützen

Prien will Kinder besser vor sexualisierter Gewalt im Internet schützen: Die neue Bundesbildungsministerin von der CDU sagte im Bayerischen Rundfunk, Plattformen wie TikTok und Telegram müssten stärker in die Verantwortung genommen werden. Nötig seien sichere Altersprüfungen. Sollten freiwillige Maßnahmen nicht wirken, müsse eine Regulierung her.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2025 12:15 Uhr