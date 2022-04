Familienministerin Spiegel gerät zunehmend unter Druck

Ukraine bereitet sich auf Stellungskrieg im Osten vor

Kiew: Die ukrainischen Streitkräfte bereiten sich auf eine große russische Offensive im Osten des Landes vor. Wie der amtierende Gouverneur der Region Luhansk, Gajdaj, mitteilte, legen ukrainische Soldaten derzeit entlang der Frontlinie neue Gräben an, die Straßen würden mit Minen und Panzersperren blockiert. Präsident Selenskyj appellierte erneut an den Westen, sein Land mit Waffen zu unterstützen. Die russische Seite setzt bei ihrem Angriffskrieg jetzt offenbar erstmals auf einen zentralen Kommandeur. Nach US-Informationen soll General Dwornikow den Kriegseinsatz koordinieren. Der 60-Jährige hat schon in Syrien russische Truppen angeführt und dabei ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht. Am Vormittag kommen die EU-Außenminister in Luxemburg zusammen, um über weitere Reaktionen auf das russische Vorgehen zu beraten. Gedacht wird unter anderem an ein Öl-Embargo.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2022 07:00 Uhr