Familienministerin Scharf verteidigt Kita-Politik gegen Kritik von Verbänden

München: Bayerns Familienministerin Scharf hat die Kinderbetreuungspolitik der Staatsregierung gegen Kritik von Kita-Verbänden verteidigt. Im BR sagte die CSU-Politikern, man habe in der letzten Legislatur 80.000 zusätzliche Plätze geschaffen, in dieser Legislatur kämen 50.000 Plätze dazu. Der wachsende Bedarf habe mit zusätzlichen Geburten, mit Zuwanderung und höheren Buchungszeiten zu tun. Im Schnitt wollten Eltern, dass ihre Kinder sieben Stunden am Tag in der Kita betreut würden. Die Ministerin verwies außerdem auf das erfolgreiche Quereinsteiger-Programm, durch das nach ihren Worten 5.700 Menschen für die Kitas gewonnen werden konnten. Mehrere Kita-Verbände hatten erklärt, sie fühlten sich von der Politik allein gelassen. Sie forderten mehr Personal, kleinere Gruppen und höhere Löhne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 09:00 Uhr