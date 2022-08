Familienministerin Paus warnt vor mehr Kinderarmut

Steinmeier verurteilt Abbas' Holocaust-Aussagen

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat den Holocaust-Vergleich von Palästinenserpräsident Abbas verurteilt. Er bezeichnete die Äußerungen in der "Bild"-Zeitung als völlig inakzeptabel und besonders schmerzhaft. Deutschland bekenne sich zu seiner historischen Verantwortung und stehe fest an der Seite Israels. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sprach in der Rheinischen Post von einer ungeheuren Provokation. Abbas habe den Palästinensern mit seinem Auftritt in Berlin keinen Gefallen getan. Abbas hatte Israel vorgestern bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz einen vielfachen Holocaust an den Palästinensern vorgeworfen. Scholz reagierte darauf erst Stunden später.

