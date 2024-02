Familienministerin Paus stellt Studie zu Hass und Hetze im Netz vor

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus stellt am Vormittag eine Studie zu Hass und Hetze in Sozialen Medien vor. Gewaltandrohungen, Diskriminierung, unverhohlener Rassismus und Antisemitismus seien an der Tagesordnung, hieß es vorab. Paus sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Verletzung von Persönlichkeitsrechten sei keine Meinungsfreiheit, Hass sei keine Meinung. Paus verwies auf den Digital Service Act der EU und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz - damit können illegale Inhalte schneller entfernt werden. Es gehe um bessere Prävention, zudem müssten Betroffene unterstützt werden. Auch könnten weitere gesetzliche Maßnahmen folgen, so die Grünen-Politikerin. Die Studie "Lauter Hass – leiser Rückzug" wurde im Rahmen des "Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz" erstellt. Nach Ansicht der Autoren nutzen vor allem Rechtsextreme Soziale Medien für ihre Hassbotschaften.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2024 09:00 Uhr