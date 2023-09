Familienministerin Paus lobt Kabinettsbeschluss zur Kindergrundsicherung

Berlin: Die Bundesregierung hat die umstrittene Kindergrundsicherung beschlossen. Familienministerin Paus sprach von der umfassendsten Sozialreform der letzten Jahre. Man investiere in die Zukunft des Landes, in die Kinder. Die Grundsicherung schaffe einen Systemwechsel - weg von der Holschuld der Bürger hin zu einer Bringschuld des Staates. Von 2025 an sollen damit Leistungen für ärmere Familien zusammengefasst und zum Teil ausgeweitet werden. Bayern kündigte bereits Widerstand an. Familienministerin Scharf sprach in der Augsburger Allgemeinen von einem Bürokratie-Ungeheuer, das keine echte Verbesserung für Familien bringe. Einkommensschwache Familien, so Scharf, benötigten mehr Leistungen und nicht nur eine Verankerung der bisherigen Ansprüche in einem neuen Gesetz. Die CSU-Politikerin fordert Gespräche mit allen Beteiligten und Nachbesserungen.

