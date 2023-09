Familienministerin ist für Kinderrechte im Grundgesetz

Berlin: Zum heutigen Weltkindertag hat sich Bundesfamilienministerin Paus dafür ausgesprochen, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Alle Kinder verdienten Aufmerksamkeit, Schutz und Förderung auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Sei ein Land kinderfreundlich, dann tue das der ganzen Gesellschaft gut, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Am heutigen Weltkindertag geht es bundesweit bei zahlreichen Initiativen um die Situation und die Anliegen von Kindern und Jugendlichen. In Berlin wollen Eltern und Kinder das Thema Familie in den Fokus der Politik rücken. Dafür bilden sie am Nachmittag eine Menschenkette, die vom Bundesfamilienministerium bis zum Bundestag reichen soll.

