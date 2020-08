Familienministerin Giffey stellt Corona-Konzept für Kitas vor

Bayern entscheidet am 1. September über Maskenpflicht im Unterricht

Nürnberg: Die Staatsregierung will kurz vor dem Ende der Sommerferien über eine Maskenpflicht auch im Schulunterricht entscheiden. Als Termin nannte Ministerpräsident Söder die Kabinettssitzung am 1. September. Dann wolle er unter anderem mit Lehrervertretern sprechen, sagte er nach einer Videokonferenz des Kabinetts in Nürnberg. Die Schule startet eine Woche später, am 8. September. Um einen möglichst regulären Schulstart zu ermöglichen, will Bayern seine Testkapazitäten bis Ende August auf 200.000 Tests pro Tag ausweiten. Damit wolle sich der Freistaat auch wappnen für die kältere Jahreszeit, wenn Erkältungsviren und Grippeinfektionen hinzukämen, so Söder. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten sollen insgesamt 100 Testzentren errichtet werden, in denen sich jeder Bürger auch ohne Arzttermin testen lassen kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2020 15:00 Uhr