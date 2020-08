Familienministerin Giffey stellt Corona-Konzept für Kitas vor

Nachrichtenarchiv - 10.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Start des neuen Kita-Jahres hat Bundesfamilienministerin Giffey sich für mehrere Schutzmaßnahmen gegen Corona ausgesprochen. Das Konzept, das sie in Berlin vorstellte, umfasst fünf Leitlinien. Diese sehen unter anderem Hygiene- und Verhaltensregeln vor sowie Anweisungen, sollte es einen neuen Infektionsfall geben. Ziel sei, so Giffey, dass es zu keinem zweiten Lockdown kommt. An die Eltern appellierte sie, ihre Kinder zuhause zu lassen, sollten diese krank sein. Erzieherinnen und Erzieher sollen sich künftig kostenlos testen lassen können, auch wenn sie symptomfrei sind. Um einen reibungslosen Regelbetrieb der Kitas zu garantieren, kündigte Giffey einen Corona-Kita-Rat an. der monatlich ab Ende August die Lage bewerten soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2020 12:00 Uhr