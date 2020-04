Familienministerin Giffey plädiert für schrittweise Öffnung der Kitas

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Familienministerin Giffey hat den Vorschlag der Nationalakademie Leopoldina abgelehnt, bis zum Sommer mit einer Kita-Öffnung zu warten. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte sie, dass man eine schrittweise Rückkehr zur Normalität brauche. Die Betreuung sei besonders wichtig für die Entwicklung von Kindern im Vorschulalter. Man dürfe außerdem die Auswirkungen auf Erwerbstätige oder Alleinerziehende nicht vergessen. Folge man den Empfehlungen von fünf Kindern pro Erzieherin, könne man nur ein Drittel der Betreuungsplätze anbieten, so Giffey. Man müsse also überlegen, wer bevorzugt werde. Die Ministerin forderte zudem, dass in Kindertagesstätten ausreichend Schutzausrüstung vorhanden ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 09:00 Uhr