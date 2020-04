Familienminister wollen schrittweisen Wiedereinstieg in die Kinderbetreuung

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Familienminister von Bund und Ländern haben sich in der Corona-Krise für einen behutsamen Wiedereinstieg in die Kinder-Tagesbetreuung ausgesprochen. In einer Erklärung hieß es, das sei aus bildungs- und entwicklungspsychologischen Gründen notwendig. Die Öffnung soll demnach in vier Phasen erfolgen. Entscheidend sei, dass die Ansteckungen verlangsamt werden und dass im Fall von Infektionen alle Betroffenen umgehend identifiziert werden können. Ein konkretes Datum für die Wiederaufnahme des Kita-Betriebes nannten die Minister nicht. Die Entscheidung darüber obliegt den Ländern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.04.2020 02:00 Uhr