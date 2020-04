Familienminister empfehlen behutsamen Wiedereinstieg in die Kleinkinder-Tagesbetreuung

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Familienminister von Bund und Ländern empfehlen in der Corona-Krise einen "behutsamen" Wiedereinstieg in die Kleinkinder-Tagesbetreuung in vier Stufen. Stufe eins ist die aktuelle Notbetreuung, gefolgt von einer erweiterten Notbetreuung, einem einschränkten Regelbetrieb und - Stufe vier - der Rückkehr zum Normalbetrieb. Das hat das Bundesfamilienministerium am Abend mitgeteilt. Über konkrete Daten sollen die einzelnen Bundesländer entscheiden. Bayerns Ministerpräsident Söder will vor einer endgültigen Entscheidung erst noch ein Gutachten des Robert-Koch-Instituts zur Rolle von Kindern bei der Virus-Übertragung abwarten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 00:00 Uhr