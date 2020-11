Familiengeld hilft 500.000 Kleinkindern in Bayern

Bayerns SPD-Landeschefin Kohnen hört auf

München: Nach rund dreieinhalb Jahren an der Spitze der Bayern-SPD hört Landeschefin Natascha Kohnen auf. Bei der vermutlich im März anstehenden Neuwahl des Landesvorstandes will die 53-jährige nicht mehr kandidieren. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt Kohnen: "In meinen Augen ist es Zeit, dass mehr Jüngere die Verantwortung an der Spitze übernehmen. Denn die Zukunft ist ihre." Wie es heißt, will Kohnen ihr Landtagsmandat aber weiter behalten. Innerhalb der SPD wird Kohnen dem linken Flügel zugeordnet. Zu ihren wichtigsten politischen Themen zählen die Wohnungsnot und der Kampf gegen steigende Mieten.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 14.11.2020 15:00 Uhr