Familiengeld hilft 500.000 Kleinkindern in Bayern

Weitgehend friedliche Corona-Demos in Regensburg und Aichach

Regensburg: In der Oberpfalz und in Schwaben demonstrieren Anhänger der sogenannten "Querdenken-Bewegung" gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Die oberpfälzische Polizei teilte via Twitter mit, auf dem Regensburger Dultplatz sei die zulässige Teilnehmerzahl von tausend erreicht. Die Versammlung laufe insgesamt friedlich - vereinzelt habe es aber Ordnungswidrigkeiten und Straftaten gegeben. Verstöße gegen die Maskenpflicht zeigt die Polizei nach eigenen Angaben an. - Aus Aichach wird berichtet, nur wenige Demonstranten missachteten die Auflagen. Absolut uneinsichtige Teilnehmer müssten den Versammlungsort allerdings verlassen, so die Polizei in Schwaben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.11.2020 16:45 Uhr