Familien können Förderung für klimafreundliches Haus beantragen

Berlin: Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen können von heute an günstigere Kredite für klimafreundliche Bauprojekte beantragen. Zum Start gilt ein Zinssatz von 1,25 Prozent. Gefördert werden Familien, deren Jahreseinkommen unter 60.000 Euro liegt. Die Bundesregierung will so dafür sorgen, dass sich mehr Familien den Traum vom Eigenheim trotz hoher Marktzinsen und Materialkosten ermöglichen können. Zur Verfügung stehen dafür in diesem Jahr mindestens 350 Millionen Euro vom Bund.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.06.2023 03:00 Uhr