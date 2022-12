Familien in Deutschland geht es laut einer Studie schlechter als vor vier Jahren

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das körperliche und seelische Wohlbefinden von Familien in Deutschland hat sich in den vergangenen vier Jahren deutlich verschlechtert. Wie die Krankenkasse AOK unter Berufung auf die "Familienstudie 2022“ mitteilte, gaben die befragten Mütter und Väter in fast allen Bereichen höhere Belastungen und eine schlechtere Gesundheit als noch 2018 an. Am stärksten leiden Familien demnach unter finanziellem Druck, den 40 Prozent der Befragten als Belastung angaben - ein Anstieg um 13 Prozentpunkte. Auch die psychischen Belastungen der Eltern haben zugenommen, was sich direkt auf die Kinder auswirkt. So ist jedes dritte Kind in seinem seelischen Wohlbefinden beeinträchtigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2022 14:45 Uhr