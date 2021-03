Familie von George Floyd erhält 27 Millionen Dollar Schmerzensgeld

Sportunterricht in Bayern findet für alle Jahrgänge wieder statt

München: Sportunterricht soll von Montag an wieder für alle Jahrgangsstufen an Schulen in Bayern möglich sein. Das kündigte Kultusminister Piazolo an. Dabei seien die bekannten Hygieneregeln zu beachten, so etwa regelmäßiges Lüften beim Hallensport. Lehrerverbände äußerten sich skeptisch. So sagte BLLV-Präsidentin Fleischmann, nur wenn die Gesundheitsschutzkonzepte so gut seien, dass Schulsport sicher ist, dürfe dieser auch stattfinden. Der Verband der Realschullehrer hält die Rückkehr zum Sportunterricht für verfrüht. Zunächst müssten Hygienemaßnahmen umfassend umgesetzt und die Inzidenzwerte stabil sein, erklärte Verbandschef Böhm. Die Staatsregierung will 100 Millionen Corona-Schnelltests für Schulen bereitstellen. Wie Ministerpräsident Söder weiter mitteilte, sollen die Tests an den Schulen selbst durchgeführt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.03.2021 18:45 Uhr