Falschmeldungen im Netz werden wohl nur selten erkannt

Nur ein Viertel der Internet-Nutzer in Deutschland traut sich zu, Falschinformationen im Netz zu erkennen. In einer repräsentativen Umfrage des Digital-Branchenverbands Bitkom sagten 26 Prozent über alle Altersgruppen hinweg, sie seien in der Lage, Fake News zu entlarven. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es demnach etwas mehr, in der Gruppe ab 75 Jahren nur 7 Prozent. Die Überprüfung von Fotos und Vidos fällt Internetnutzern der Erhebung zufolge noch schwerer: Insgesamt nur 17 Prozent wissen nach eigener Aussage, wie man herausfindet, ob ein Bild oder Video manipuliert wurde.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.06.2025 15:00 Uhr